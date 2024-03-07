JK: Banyak Parpol Pragmatis Termasuk Partai Saya Golkar

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa banyak partai politik bersikap pragmatis dan akan mengubah haluan pasca-pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Nah apakah partai-partai akan berubah? Banyak partai-partai pragmatis, termasuk partai saya, Golkar," kata JK saat memberi sambutan dalam diskusi "Election Talk #4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" di FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

JK pun memberi contoh sikap Golkar saat dirinya maju Pilpres 2004. Kala itu, kata JK, Partai Golkar tak mendukung dirinya sebagai kader untuk maju sebagai cawapres yang berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tapi, begitu pasangan SBY-JK menang Pilpres 2004, Golkar langsung bergabung ke pemerintahan. JK merasa hal itu biasa dalam politik.

"Dulu kalah Pemilu 2004, tapi saya menjadi wakil presiden bukan didukung oleh Golkar, saya jalan sendiri. Tapi begitu menang, kita, ah bergabung Golkar itu pula. Nah itu biasa saja politik itu," terang JK.