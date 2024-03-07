Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mulai Memanas, Pedemo Bakar Ban di Depan Gedung DPR

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |16:29 WIB
Mulai Memanas, Pedemo Bakar Ban di Depan Gedung DPR
Pedemo bakar ban di depan DPR RI (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan massa aksi dari Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (7/3/2024) sore ini. Massa pun membakar ban di depan gedung tersebut.

Berdasarkan pantauan, puluhan massa GKR tengah berorasi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyuarakan aspirasinya. Selain melakukan orasi, massa juga melakukan aksi bakar ban dan kardus di depan gedung tersebut.

Asap hitam pun mengepul ke langit hingga membuat udara menjadi pengap. Petugas kepolisian pun masih melakukan penjagaan di depan massa tersebut.

Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Mampang menuju Slipi tampak padat. Tak sedikit pegendara motor mengabadikan momen aksi demo tersebut.

Puluhan massa GKR yang didominasi ibu-ibu itu membawa spanduk, poster, hingga bendera berisi aspirasi yang disampaikannya. Misalnya saja poster bertuliskan demokrasi sudah mati, hak angket sekarang atau DPR bubar, wahai DPR jangan diam demokrasi sedang dibegal, audit forensik Sirekap usut tuntas, hingga harga beras semakin mahal karena demokrasi dijual.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190586/polri-cA3m_large.jpg
2.154 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Nelayan di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655/polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187836/polri-n8ic_large.jpg
1.038 Orang Diproses Hukum Terkait Demo Agustus, Jimly ke Kapolri: Kaji Ulang, Terlalu Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement