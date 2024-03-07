Mulai Memanas, Pedemo Bakar Ban di Depan Gedung DPR

JAKARTA - Puluhan massa aksi dari Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (7/3/2024) sore ini. Massa pun membakar ban di depan gedung tersebut.

Berdasarkan pantauan, puluhan massa GKR tengah berorasi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyuarakan aspirasinya. Selain melakukan orasi, massa juga melakukan aksi bakar ban dan kardus di depan gedung tersebut.

Asap hitam pun mengepul ke langit hingga membuat udara menjadi pengap. Petugas kepolisian pun masih melakukan penjagaan di depan massa tersebut.

Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Mampang menuju Slipi tampak padat. Tak sedikit pegendara motor mengabadikan momen aksi demo tersebut.

Puluhan massa GKR yang didominasi ibu-ibu itu membawa spanduk, poster, hingga bendera berisi aspirasi yang disampaikannya. Misalnya saja poster bertuliskan demokrasi sudah mati, hak angket sekarang atau DPR bubar, wahai DPR jangan diam demokrasi sedang dibegal, audit forensik Sirekap usut tuntas, hingga harga beras semakin mahal karena demokrasi dijual.

