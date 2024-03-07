Talkshow di UNJ, Okezone Sampaikan Soft Skill Komunikasi Bagi Olahragawan

JAKARTA - Wapimred Okezone, Fetra Malona Hariandja menyampaikan pentingnya media massa bagi keberlangsungan olahragawan di masa depan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri talkshow Peran Media terhadap Olahraga di aula GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kamis (7/3/2024).

Fetra menjelaskan, di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, bahwa soft skill bagi para atlet guna berkomunikasi ke publik, sangat diperlukan. Ia memandang kemampuan skill komunikasi publik bagi para olahragawan akan membantu menjelaskan bagaimana cabang olahraga yang tengah mereka geluti.

"Mereka para pelaku olahraga memerlukan soft skill guna menyampaikan pentingnya cabang olahraga yang mereka geluti," ujar Fetra di lokasi.

Fetra mengungkapkan bahwa dengan kemampuan soft skill para olahragawan yang baik, maka penjelasannya pun akan mudah untuk diberitakan. Sehingga dengan situasi tersebut cabang olahraga yang digeluti akan mendapatkan publikasi yang baik sehingga dapat berlanjut untuk dikenal di masyarakat.

"Ini diharapkan menjadi publikasi yang baik sehingga menggugah regenerasi olahragawan di masa depan," tutur Fetra.

Di sisi lain, pakar olahraga UNJ, Johansyah Lubis mengatakan bahwa kegiatan talkshow yang diadakan atas kerja sama UNJ dengan Berita Jakarta tersebut, sebagai edukasi yang bagus bagi mahasiswa. Terlebih, edukasi bagi mahasiswa ilmu keolahragaan itu dikemas dalam sebuah obrolan santai.

"Saya sendiri tadi menyampaikan soal desain besar olahraga nasional (DBON). Kemudian soal bagaimana pembinaan olahraga tahun 2024 ini pasca pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Johansyah.