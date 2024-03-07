Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Bongkar Chat 'Cayang-Beb' Sekretaris MA Hasbi Hasan dengan Penyanyi Cantik Windy

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |16:43 WIB
Jaksa Bongkar Chat 'Cayang-Beb' Sekretaris MA Hasbi Hasan dengan Penyanyi Cantik Windy
Windy Idol/Tangkapan layar media sosial
JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap isi pesan WhatsApp antara Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan dan artis Windy Yunita Bestari Usman atau Windy Idol di persidangan.

Adapun percakapan itu memperlihatkan Hasbi dan Windy menggunakan kata 'cayang dan beb' saat berkomunikasi.

Adapun pesan WhatsApp itu ditampilkan oleh jaksa dalam sidang lanjutan kasus suap di Mahkamah Agung saat Hasbi Hasan diperiksa sebagai terdakwa di PN Tipikor Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Jaksa KPK mulanya mempertanyakan nomor WhatsApp yang digunakan Hasbi Hasbi dalam ponsel yang disita.

"Ini dari kami ada menyita HP saudara, ini diambil dari HP saudara ada percakapan antara Wankadar dan Pak Reza, ini nomor saudara yang 440274 seperti itu?" tanya jaksa dalam persidangan di PN Tipikor.

"Iya," jawab Hasbi.

Jaksa kemudian memperlihatkan kata 'cayang' dan 'beb' muncul dalam pesan WhatsApp antara Hasbi dan Windy. Hasbi membenarkan adanya pesan tersebut.

"Ini Pak Reza 'oke cayang, waktu mu istirahat, aku nggak bisa bobo Buya Liman tidurnya ngorok' ini chat percakapan antara siapa pak? antara saudara dengan siapa?" tanya jaksa.

"Iya itu sama Windi," jawab Hasbi.

Hasbi sempat tertawa saat menjawab pertanyaan jaksa. Dia mengaku sudah terbiasa menggunakan panggilan 'beb' dan tak hanya kepada Windi.

"Sama Windi, cayang gini ya pak?" tanya jaksa.

"Lah, (sambil ketawa) biasa pak, saya kalau ngomong beb, beb, itu sama orang biasa," jawab Hasbi.

