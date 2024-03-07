Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Wapres: Antisipasi Program Pemerintah Akan Datang

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ikut merespon wacana program makan siang gratis yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Wapres menegaskan bahwa jika program tersebut bukan menggunakan anggaran pemerintah saat ini. Namun, anggaran pemerintahan terpilih mendatang.

"Soal dana BOS untuk makan siang, saya kira pemerintah itu, anggaran 2025 itu kan yang menggunakan pemerintah yang akan datang, tapi kan penetapannya oleh pemerintah sekarang," kata Wapres usai menghadiri acara di Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).

Wapres pun mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengatakan jika pembahasan program pemerintahan terpilih untuk antisipasi anggaran.

"Seperti yang dikataka oleh Presiden, bahwa untuk itu maka pemerintah mengantisipasi apa apa yang menjadi program pemerintah yang akan datang, itu baru nanti akan dimasukan yang mana, itu belum spesifik, kata Presiden kan belum spesifik masuk seperti makan siang itu belum, apalagi sampai pada dananya dari mana itu belum," jelasnya.