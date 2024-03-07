Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Benarkah Sosok Peramal Jayabaya Masih Keturunan Arjuna?

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |16:59 WIB
Benarkah Jayabaya Masih Keturunan Arjuna/Tangkapan layar media sosial
Benarkah Jayabaya Masih Keturunan Arjuna/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Benarkah sosok peramal Jayabaya masih keturunan Arjuna? Diketahui, Prabu Jayabaya dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan untuk meramal. Tak sedikit ramalan Jayabaya yang sesuai dengan kenyataan.

Jayabaya merupakan raja Kediri yang berhasil membawa Kediri ke puncak keemasannya. Dengan berbagai taktik dan strategi, Jayabaya membawa Kediri berjaya dalam sektor pertanian dan perdagangan.

Jayabaya memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa.

Tak hanya berjaya dalam sektor pertanian dan perdagangan, Jayabaya juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Pada zaman Jayabaya, wilayah kekuasaan Kediri meluas hingga seluruh Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Meski begitu, tak banyak orang yang mengetahui Jayabaya disebut keturunan Arjuna yang memimpin Kerajaan Kediri.

Jayabaya memiliki ayah bernama Gendrayana, yang merupakan putra Yudayana. Kakek Jayabaya itu adalah putra dari Abimanyu. Sementara Abimanyu merupakan putra Arjuna dari keluarga Pandawa.

