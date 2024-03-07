Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Hak Angket, Ini Respon Wapres Maruf

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |17:02 WIB
Soal Hak Angket, Ini Respon Wapres Maruf
Wapres Ma'ruf Amin (foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengharapkan wacana hak angket hanya untuk mengusut kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tidak sampai pada pemakzulan Presiden.

"Tentu saja saya tidak tahu itu ya, itu urusannya DPR, ya. Dan saya harapkan tidak sejauh itu (pemakzulan) ya. Tidak sampai kesana," ujar Wapres pada awak media usai menghadiri acara di Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).

Wapres mengharapkan, agar pergantian pemerintahan bisa berjalan dengan baik, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (5/2) menegaskan hak angket yang akan digulirkan hanya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024, bukan untuk pemakzulan Presiden.

Halaman:
1 2
      
