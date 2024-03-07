Presiden Jokowi Akan Berkantor di IKN Bulan Juli, Bagaimana dengan Wapres?

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin belum memastikan akan ikut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.

"Mengenai (berkantor di) IKN belum dibicarakan, jadi Presiden mungkin akan di sana, saya belum ditugaskan apakah saya akan kesana apakah di Jakarta saja, belum ada pembicaraan," ungkap Wapres usai menghadiri acara di Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).

Presiden Jokowi berencana berkantor di IKN setelah infrastruktur pendukung transportasi selesai dibangun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono disebutkan akan berkantor di IKN mulai pertengahan 2024.

"Pak Basuki Juni, Juli. Saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini)," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Jokowi juga telah meninjau langsung lapangan upacara berikut Istana Presiden di kawasan IKN.