Timnas AMIN Instruksikan Saksi Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2024

JAKARTA - Tim Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menginstruksi kepada semua saksinya di seluruh daerah untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024.

"Kita beri instruksi kepada semua saksi di semua level untuk menyatakan menolak hasil kan. Itu memang sikap kita akan menolak," kata Co-Captain Timnas AMIN, Sudirman Said di Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2024).

BACA JUGA:

Sudirman tak menjelaskan secara rinci alasan daripada keluarnya instruksi penolakan hasil rekapitulasi suara kepada para saksinya tersebut.