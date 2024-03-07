Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen PDIP: Baru Usulkan Hak Angket, Ganjar Langsung Disetrum Dilaporkan ke KPK

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |18:55 WIB
Sekjen PDIP: Baru Usulkan Hak Angket, Ganjar Langsung Disetrum Dilaporkan ke KPK
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: MPI/ Felldy Utama)
JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyayangkan pelaporan Ganjar Pranowo ke KPK oleh Indonesia Police Watch (IPW) dengan tuduhan dugaan penerimaan gratifikasi di Bank Jateng.

Menurut Hasto, pelaporan Ganjar ke KPK adalah sebuah perlawanan terukur karena sikap kritis capres dari PDIP itu mengusulkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki kecurangan Pilpres 2024.

 BACA JUGA:

"Bagaimana perlawanan secara terukur itu ya kita lihat bagaimana reaksinya, aksi-reaksinya. Baru pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung disetrum, ada yang melaporkan KPK," kata Hasto dalam diskusi "Election Talk #4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

