HOME NEWS NASIONAL

TGB Raih Suara Tertinggi Pemilu Legislatif 2024 di NTB, Perindo Berterima Kasih ke Rakyat

edy gustan , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |20:01 WIB
MATARAM - Ketua Harian DPP Partai Perindo Dr. KH. Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) meraih suara tertinggi di daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat 2 Pulau Lombok untuk DPR RI. TGB meraih 160.076 suara pada Pemilu Legislatif 2024.

Ini diketahui berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara di kabupaten dan kota untuk caleg DPR RI dapil NTB 2.

Dua caleg lainnya yang memperoleh suara di atas 100 ribu adalah Lale Syifaunnufus dari Partai Gerindra dengan 128.552 suara dan politisi Partai Golkar Sari Yuliati yang meraih 104.641 suara. Sedangkan caleg-caleg lainnya itu meraih suara dibawah 100 ribu.

Halaman:
1 2 3
      
