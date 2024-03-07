Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beda dengan Anwar Usman, Mahfud MD Ungkap Dirinya Tak Bisa Diintervensi saat Jabat Ketua MK

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |20:43 WIB
Beda dengan Anwar Usman, Mahfud MD Ungkap Dirinya Tak Bisa Diintervensi saat Jabat Ketua MK
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD membandingkan antara dirinya dengan Anwar Usman saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud menegaskan bahwa saat ia menjabat sebagai Ketua MK selama periode 2008-2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun tidak pernah mengintervensinya.

"Saya menjadi ketua MK zaman Pak SBY, Pak SBY itu nggak pernah ma mengintervensi Ketua MK, saya saksinya, enggak mau dia, kalau ada perkara mau ngomong gitu, enggak, termasuk perkara menyangkut dia," kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Bachtiar Nasir, Kamis (7/3/2024).

"Dan saya juga kalau dipanggil dia nggak mau datang sendiri harus ramai-ramai, agar tidak bicara perkara. Iya (datang 9 orang hakim MK)," sambungnya.

Bahkan Mahfud mengungkap, ia sangat enggan untuk duduk bersama atau bertemu di ruang tertutup dengan SBY.

"Misalnya pas ada upacara saya mau duduk sama SBY, nah tamu yang lain banyak, karena ini upacara kan? Tapi kalau berdua ketemu begitu enggak pernah, Pak SBY enggak pernah memanggil, saya juga enggak pernah mau menghadap," ucapnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
