HOME NEWS NASIONAL

Cerita Dosen UI Jadi Anggota KPPS di Pemilu 2024: Pekerjaannya Berat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |21:21 WIB
Cerita Dosen UI Jadi Anggota KPPS di Pemilu 2024: Pekerjaannya Berat
Dosen UI cerita pengalamannya sebagai petugas KPPS (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Dosen Ilmu Politik FISIP UI, Irwansyah menceritakan pengalamannya saat Pemilu 2024. Dia menjadi anggota KPPS di pemilu tahun ini.

Sebagai seorang peneliti, Irwansyah mengaku mendapat banyak pengalaman berharga saat menjadi anggota KPPS. Karena dia bisa melihat langsung proses demokrasi.

“Pasca tragedi 2019, saya melihat bagaimana 800an jadi korban jiwa dan banyak lagi yang kehilangan nyawanya. Jadi pertanyaan penelitian buat saya apa yang terjadi dalam kerja menyelenggarakan pemilu. Banyak yang jadi pegiat pemilu meakukan studi tentang pemilu, tapi yang di level makro masih sedikit,” ujar dalam Election Talk ‘Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?’, Kamis (7/3/2024).

Irwansyah menambahkan hampir semua mayoritas didominasi kalangan senior dibanding anak muda. Menurut Irwansyah, hal itu karena mereka anak muda takut dengan image kerja yang tidak layak melihat 800 kasus meninggal dunia.

“Mereka menganggap itu bukan menjadi pekerjaan prioritas mereka. Jadin siapa yang kemudian jadi anggota KPPS adalah orang yang memiliki pengalaman yang berhubungan dengan keluaraga atau aparat negara,” paparnya.

Lebih lanjut Irwansyah menambahkan proses produksi demokrasi dalam Pemilu 2024 harus dievaluasi secara mendalam lewat hak angket, karena itu merupakan puncak atau satu akumulasi dari proses demokrasi.

Halaman:
1 2
      
