HOME NEWS NASIONAL

Polri Siapkan Pengamanan Pengumuman Hasil Pemilu pada 20 Maret 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |21:35 WIB
Polri Siapkan Pengamanan Pengumuman Hasil Pemilu pada 20 Maret 2024
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan pengamanan saat pengumuman rekapitulasi hasil akhir Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang akan dilaksanakan pada 20 Maret 2024.

Hal tersebut diungkap Sandi usai mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis, 7 Maret 2024.

"Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Polri berdasarkan undang-undang (UU), Polri siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam setiap tahapan pemilu," katanya kepada wartawan, Kamis (7/3/2024).

Meskipun pengamanan telah disiapkan, namun Sandi tetap memohon doa dan meminta kerja sama seluruh komponen masyarakat serta stakeholder terkait, agar proses pemilu berjalan lancar.

"Mohon doa dan kerja sama seluruh komponen masyarakat untuk merawat kebhinekaan Indonesia, demi persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
