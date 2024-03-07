Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Penjara, Dadan Tri Yudianto Didenda Rp1 Miliar dan Wajib Bayar Uang Korupsi Rp7,9 M

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |21:56 WIB
Selain Penjara, Dadan Tri Yudianto Didenda Rp1 Miliar dan Wajib Bayar Uang Korupsi Rp7,9 M
Sidang kasus Dadan Tri Yudianto (Foto: MPI/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar terhadap mantan komisaris Wika Beton, Dadan Tri Yudianto karena terbukti menerima suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung bersama Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap Dadan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.950.000.000 (Rp 7,9 miliar).

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7.950.000.000," kata Ketua majelis hakim Teguh Santoso saat membacakan putusan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Hakim menyebut harta benda Dadan dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila harta benda Dadan tak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190110/kpk-fHVp_large.jpg
KPK Gali Komunikasi Eks Pejabat MA Zarof Ricar dengan Hasbi Hasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190046/kpk-OktS_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Zarof Ricar Ngaku Dicecar 15 Pertanyaan soal TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188726/hakim_djuyamto-XIMU_large.jpg
Dihukum 11 Tahun Bui, Hakim Djuyamto Ajukan Banding di Kasus Vonis Lepas CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183659/zarof_ricar-3Zyu_large.jpg
Kejagung Segera Eksekusi Hukuman 18 Tahun Penjara Zarof Ricar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183573/zarof_ricar-8Fns_large.jpg
Kasasi Ditolak MA, Zarof Ricar Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178634/suap_hakim-E5hx_large.jpg
Ary Bakri dkk Didakwa Suap Hakim Rp40 Miliar Terkait Vonis Lepas CPO
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement