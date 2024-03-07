Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sertifikasi Profesi Penting untuk Tingkatkan SDM Unggul

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |23:26 WIB
Sertifikasi Profesi Penting untuk Tingkatkan SDM Unggul
Sertifikasi Profesi Penting untuk Tingkatkan SDM/ist
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Vokasi & Sertifikasi dan Bidang PUPR & Infrastruktur berkolaborasi dengan BNSP dan LPJK Kementerian PUPR menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelatihan Kerja Vokasi Konstruksi.

Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji, menjelaskan pentingnya diskusi yang dilakukan, khususnya dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) terampil.

“FGD ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program pelatihan kerja vokasi di sektor konstruksi, sesuai dengan kebutuhan terkini, berkualitas dan berdaya saing," kata Adi Mahfudz di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Sertifikasi Profesi menjadi penting untuk meningkatkan SDM unggul yang berdaya saing baik pada kancah nasional hingga global.

“Sertifikasi Profesi memberikan kepastian akan standarisasi kompetensi dan diferensiasi untuk tenaga kerja terampil dan kompeten guna pemenuhan SDM unggul memperkuat daya saing Bangsa di kancah persaingan regional dan global," tutupnya.

