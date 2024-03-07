Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Diduga Pasutri Cekcok di Gerbong KRL Perihal Cek HP, Wanita Dituduh Selingkuh

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |06:43 WIB
Viral Diduga Pasutri Cekcok di Gerbong KRL Perihal Cek HP, Wanita Dituduh Selingkuh
Viral diduga pasutri diduga cekcok di gerbong KRL. (Foto: Okezone TV/Video Viral)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial momen pria dan perempuan cekcok di gerbang KRL perihal cek handphone. Seorang pria menyebut seorang wanita sebagai istrinya dan menuduhnya selingkuh. Sementara si wanita membantah pria tersebut adalah suaminya.

Dalam video terlihat suasana gerbong KRL tersebut tidak terlalu ramai. Seorang pria berkemeja putih tampak marah-marah kepada seorang wanita yang duduk di kursi di seberangnya. Kejadian tersebut sontak menjadi perhatian penumpang lainnya.

 BACA JUGA:

Seorang petugas keamanan lantas mendatangi lokasi kejadian dan mendekat ke pria tersebut. Meski sudah didatangi sekuriti, keduanya masih terlibat cekcok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Selingkuh Pasutri KRL Cekcok viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement