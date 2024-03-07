Viral Diduga Pasutri Cekcok di Gerbong KRL Perihal Cek HP, Wanita Dituduh Selingkuh

JAKARTA - Viral di media sosial momen pria dan perempuan cekcok di gerbang KRL perihal cek handphone. Seorang pria menyebut seorang wanita sebagai istrinya dan menuduhnya selingkuh. Sementara si wanita membantah pria tersebut adalah suaminya.

Dalam video terlihat suasana gerbong KRL tersebut tidak terlalu ramai. Seorang pria berkemeja putih tampak marah-marah kepada seorang wanita yang duduk di kursi di seberangnya. Kejadian tersebut sontak menjadi perhatian penumpang lainnya.

BACA JUGA:

Seorang petugas keamanan lantas mendatangi lokasi kejadian dan mendekat ke pria tersebut. Meski sudah didatangi sekuriti, keduanya masih terlibat cekcok.