Korsleting Listrik, Tiga Ruko Pengepul Pakaian Bekas di Jaktim Ludes Terbakar

JAKARTA - Kebakaran hebat terjadi pada tiga buah ruko pengepul pakaian bekas di perkampungan industri kecil di Kelurahan Penggilingan, Cakung Jakarta Timur, Kamis (7/3/2024) pagi.

Dilihat dari akun instagram resmi Jakfire, api melalap bangunan tersebut. Kepulan asap akibat kebakaran tersebut membuat kebakaran membuat masyarakat berbondong-bobdong melakukan pemadaman.

Terlihat sejumlah petugas pemadam kebakaran bahu membahu melakukan pemadaman. Agar tidak merambat pada bangunan lain terlihat petugas melakukan penyemprotan pada bangunan lain.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan, kebakaran tersebut terjadi pada pukul 05.44 WIB. Sebanyak tiga ruko mengalami kebakaran disuga akibat arus pendek listrik.