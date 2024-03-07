Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korsleting Listrik, Tiga Ruko Pengepul Pakaian Bekas di Jaktim Ludes Terbakar

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |09:50 WIB
Korsleting Listrik, Tiga Ruko Pengepul Pakaian Bekas di Jaktim Ludes Terbakar
Ruko terbakar. (Foto: IG jakfire)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat terjadi pada tiga buah ruko pengepul pakaian bekas di perkampungan industri kecil di Kelurahan Penggilingan, Cakung Jakarta Timur, Kamis (7/3/2024) pagi.

Dilihat dari akun instagram resmi Jakfire, api melalap bangunan tersebut. Kepulan asap akibat kebakaran tersebut membuat kebakaran membuat masyarakat berbondong-bobdong melakukan pemadaman.

Terlihat sejumlah petugas pemadam kebakaran bahu membahu melakukan pemadaman. Agar tidak merambat pada bangunan lain terlihat petugas melakukan penyemprotan pada bangunan lain.

 BACA JUGA:

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan, kebakaran tersebut terjadi pada pukul 05.44 WIB. Sebanyak tiga ruko mengalami kebakaran disuga akibat arus pendek listrik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190233/kebakaran-brFS_large.jpg
Warung di Kalideres Jakbar Terbakar, 18 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189940/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-vsUz_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189928/kios_buah_di_pasar_induk_kramat_jati_hangus_terbakar-X0BS_large.jpg
Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Kios Buah Hangus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189916/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-hC46_large.jpg
Breaking News! Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, 16 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189554/kebakaran_gedung_terra_drone-Br6E_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Ungkap Unsur Kesengajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501/mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement