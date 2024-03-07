1.489 Aparat Gabungan Diterjunkan Amankan Demo Depan DPR

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 1.489 personel gabungan dalam pemangaman aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (7/3/2024).

Menurut Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Trisantoi, dalam rangka pengamanan aksi pihaknya melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI dan instansi terkait.

"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/MPR RI. Aksi unjuk rasa hari ini, sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR RI," kata Anton saat dihubungi.

Penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," ujarnya.