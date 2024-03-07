Begini Kondisi Gathan Saleh Dipenjara Usai Terjerat Kasus Percobaan Pembunuhan

JAKARTA - Gathan Saleh Hilabi masih menjalani masa penahanan usai ditangkap Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur atas kasus dugaan percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api (senpi) ilegal pada 28 Februari 2024.

Polisi menjerat mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza ini dengan Pasal 338 juncto pasal 3 terkait dengan percobaan pembunuhan dan atau pasal 1 ayat 1 UUD No.12 tahun 1951 undang-undang terkait dengan membawa atau memiliki senjata api atau senjata tajam tanpa hak.

Kuasa hukum Gathan Saleh, Machi Ahmad, baru saja menjenguk sang klien di penjara. Dia juga membeberkan kondisi terkini Gathan usai tersandung kasus tersebut.

"Baru saja saya ke Polres Jakarta Timur kondisinya sangat baik dan terimakasih kepada Polres Jakarta Timur telah memperlakukan klien kami saudara Gathan dengan baik dan manusiawi," ujar Machi Ahmad di Jatinegara, Jakarta Timur belum lama ini.

Gathan dikatakan Machi dalam kondisi sehat tanpa keluhan penyakit apapun. Dia juga berterimakasih kepada pihak berwajib lantaran sudah memperlakukan kliennya dengan baik selama di tahanan.

"Keadaannya sehat-sehat saja, makanannya juga terjamin dan tidak ada sakit lah selama ditahan di Polres Jakarta Timur," tutup Machi.