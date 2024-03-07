Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bakal Ada Demo di Depan DPR Hari Ini, Polisi: Pengalihan Lalu Lintas Bersifat Situasional

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:18 WIB
Bakal Ada Demo di Depan DPR Hari Ini, Polisi: Pengalihan Lalu Lintas Bersifat Situasional
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR siang ini. Polisi mengerahkan 1.489 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi.

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait,” kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Anton Elfrino Trisanto dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024).

Anton mengatakan, nantinya personel yang disiagakan akan disebar di sekitar lokasi aksi unjuk rasa. Hal itu dilakukan, kata Anton, guna mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR.

"Aksi unjuk rasa hari ini, sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR RI," ujarnya.

Terkait pengalihan arus lalu lintas, Anton menyebut pihaknya telah menyediakan rekayasa lalin agar tidak menyebabkan kemacetan yang panjang di sekitar lokasi.

Akan tetapi, rekayasa itu dilakukan bersifat situasional, tergantung situasi dan kondisi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 demo Demo di DPR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190229//delpedro_marhaen-7M18_large.jpg
Sidang Pembacaan Dakwaan Delpedro Diwarnai Mengheningkan Cipta dan Indonesia Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655//polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188612//viral-gDpT_large.jpg
Polisi Tangkap Tiga Provokator saat Unjuk Rasa di Jakarta, Bom Molotov Jadi Barbuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186320//purbaya-FOTZ_large.jpeg
Masyarakat Puas dengan Pemerintah, Purbaya: Harusnya Demo Lebih Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185490//buruh_demo-Vd3R_large.jpg
Buruh Gelar Aksi di Istana dan DPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Situasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184884//sidang_demo_ricuh_di_dpr-Pr9H_large.jpg
Dua Pengunjuk Rasa Didakwa Rusak Mobil Pegawai Kemendagri saat Demo Ricuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement