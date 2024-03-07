Bakal Ada Demo di Depan DPR Hari Ini, Polisi: Pengalihan Lalu Lintas Bersifat Situasional

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR siang ini. Polisi mengerahkan 1.489 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi.

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait,” kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Anton Elfrino Trisanto dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024).

Anton mengatakan, nantinya personel yang disiagakan akan disebar di sekitar lokasi aksi unjuk rasa. Hal itu dilakukan, kata Anton, guna mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR.

"Aksi unjuk rasa hari ini, sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR RI," ujarnya.

Terkait pengalihan arus lalu lintas, Anton menyebut pihaknya telah menyediakan rekayasa lalin agar tidak menyebabkan kemacetan yang panjang di sekitar lokasi.

Akan tetapi, rekayasa itu dilakukan bersifat situasional, tergantung situasi dan kondisi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," tuturnya.