Hendak Tawuran, Bocah Bersajam Diciduk di Pademangan

JAKARTA - Beredar video di media sosial seorang anak di bawah umur yang kedapatan membawa senjata tajam (Sajam) berupa celurit diduga untuk melakukan aksi tawuran di perbatasan Jalan Lodan dan Jalan RE Martadinata, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara.

Dalam video berdurasi 28 detik tersebut terlihat sejumlah aparat kemanan mengamankan seorang bocah yang sudah dipegang badannya agar tidak melarikan diri. Tampak terlihat video tersebut dibuat pada Rabu, 6 Maret 2024 Pukul 21.51 WIB.

"Panjang nih panjang (senjata tajam celurit yang diamankan petugas). Sudah dikondisikan pak polisi," ucap perekam video tersebut.

"Nih gangster nih mukanya, lihat muka lu tong. Lu jangan mewek aja lu, bacok orang bisa lu," kata perekam video tersebut lagi.

Ketika dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Pademangan AKP I Gede Gustiyana menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu malam.

Gustiyana menerangkan ada sejumlah anak-anak di bawah umur yang melewati lokasi dengan membawa sajam tersebut diduga hendak melakukan tawuran.

"Mau tawuran anak-anak diamankan," kata Gustiyana.