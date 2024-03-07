Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Situasi Lalin di Depan Gedung DPR Jelang Kembali Dikepung Ribuan Massa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |13:12 WIB
Begini Situasi Lalin di Depan Gedung DPR Jelang Kembali Dikepung Ribuan Massa
Situasi Terkini di Depan Gedung DPR/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Gedung DPR/MPR RI dikabarkan akan digeruduk oleh ribuan massa kembali pada Kamis (7/3/2024).

Namun, hingga kini massa dari berbagai elemen tersebut masih belum berdatangan dan situasi arus lalu lintas pun terpantau ramai lancar.

Berdasarkan pantauan, pada sekira pukul 12.50 WIB, kawasan Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR/MPR RI tampak sepi dari aktivitas. Hanya ada sejumlah polisi berjaga di titik pintu bagian depan gedung dan sejumlah anggota Satpol PP DKI.

Belum tampak sejumlah orang yang hendak melakukan aksi demo di depan gedung tersebut. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Mampang mengarah Slipi pun tampak ramai lancar, begitu juga di arah sebaliknya.

Sama halnya di jalan protokol, arus lalu lintas di Jalan Tol Dalam Kota pun tampak ramai lancar. Kondisi ramai lancarnya lalu lintas itu terpantau di kedua arah tol dalam kota.

Halaman:
1 2
      
