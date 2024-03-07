Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Indirana Dewi di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |15:23 WIB
Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Indirana Dewi di Bogor
Olah TKP Pembunuhan di Bogor (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Indriana Dewi di Kabupten Bogor. Rekonstruksi ini mulai dari lokasi pertemuan para pelaku di wilayah Jakarta hingga tempat eksekusi korban di wilayah Bogor.

"Hari ini kita melaksanakan tekonstruksi namun tidak dilaksanakan di tempat aslinya untuk seperti tempat kost Devara (DP) kemudian apartemen dan sebagainya kita ilustrasikan di Polsek Babakan Madang. Kita melaksanakan rekontruksi di 7 TKP, dari mulai tempat kost Devara (DP), bengkel menjemput Reza (MR), kemudian juga apartemen sampai dengan korban dieksekusi di Bukit Pelangi," kata Dirreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan kepada wartawan, Kamis (7/3/2024).

Dalam rekonstruksi, terdapat 24 adegan yang diperagakan oleh tersangka DP, DA dan MR. Adapun untuk eksekusi korban diketahui pada adegan ke-15 yang mana tersangka MR menjerat leher korban dengan ikat pinggang di kawasan Bukit Pelangi.

"Eksekusi di adegan ke-15. Setelah korban dieksekusi kemudian Didot (DA) masuk ke dalam mobil, memberikan kode (pesan Whatsapp) kepada Devara yang isinya hanya 'done'," ungkap Surawan.

Rencananya, polisi akan kembali menggelar rekonstruksi di lokasi lainnya seperti Cirebon, Kuningan dan Kota Banjar. Sehingga, dapat diketahui gambaran pembunuhan berencana itu dengan jelas.

"Besok atau nanti setelah minggu depan untuk berikutnya ya karena kalau dari sini kita di Cirebon kan mungkin cukup jauh juga. Mungkin setelah ini kita kembali ke Polda, besok kita akan rencanakan untuk melaksanakan rekonstruksi di Cirebon," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
