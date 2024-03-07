Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Pembunuhan Kirim Makanan ke Orangtua Korban agar Tak Curiga Anaknya Sudah Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |15:48 WIB
Pelaku Pembunuhan Kirim Makanan ke Orangtua Korban agar Tak Curiga Anaknya Sudah Tewas
Rekonstruksi pembunuhan di Bogor (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Indriana Dewi yang jasadnya dibuang di Kota Banjar. Dalam rekonstruksi ini, didapati gambaran rinci bahwa tersangka DP sempat mengantarkan makanan kepada orangtua korban.

"Sebenarnya bukan temuan baru namun kita lebih mendapatkan gambaran secara rinci jadi seperti tadi kan setelah korban dieksekusi kemudian tersangka DA masuk ke dalam mobil memberikan kode kepada Devara (DP) yang isinya hanya 'done'," kata Dirreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan usai rekonstruksi di Polsek Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis (7/3/2024).

"Kemudian ditanggapi oleh Devara (DP) dengan seolah-olah mengantarkan makanan kepada orang atau korban, yang itu seolah-olah kiriman dari pada korban kepada orangtua," sambungnya.

Ketika mengantarkan makanan, DP berpura-pura sebagai kurir makanan online. Adapun alasannya hanya untuk membuat orangtua korban menyangka sang anak masih dalam kondisi baik-baik saja.

"Tidak ada ucapan apa-apa (tersangka DP kepada orangtuatua korban) hanya menyampaikan makanan pesenan dari korban. (Orangtua) Tidak mengenali pelaku, karena itu seolah-olah dari toko online. Maksudnya agar orangtua tidak curiga bahwa anaknya itu sudah meninggal dunia," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
