Massa Geruduk Gedung DPR Tolak Pemilu Curang, Kelompok Tandingan Mulai Muncul

JAKARTA-Massa yang menamakan Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) mendatangi Gedung DPR/MPR RI untuk melakukan aksi demonya pada Kamis (7/3/2024).

Berdasarkan pantauan MPI, massa yang menamakan dirinya GKR telah mendatangi Gedung DPR/MPR RI pada sekira pukul 15.00 WIB.

Tampak satu mobil komando pun mengiringi puluhan massa aksi. Akibatnya, arus lalu lintas di depan gedung tersebut pun tampak padat.

Massa yang banyak didominasi oleh ibu-ibu itu membawa spanduk hingga bendera bertuliskan semua tuntutan yang ingin disampaikannya itu.

Setidaknya, ada 3 poin inti dalam tuntutan massa, yakni mendesak penurunan harga beras dan harga bahan pangan, mendesak anggota DPR/MPR RI segera menggulirkan hak angket segera untuk menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu, dan mendesak audit forensik Sirekap dan audit anggaran Sirekap KPU.

Ada dua aksi massa di depan gedung DPR/MPR RI, massa kontra di bagian kanan dan massa pro di bagian kiri, yang mana keduanya dipisahkan dengan sekat beton. Kedua kubu massa itu tak sampai meluber ke jalanan mengingat jumlah setiap kubu massa tak lebih dari 100 orang.