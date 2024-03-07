Jelang Massa Aksi Bubar, Polisi Mulai Tutup Jalan Depan Gerbang Utama DPR

JAKARTA - Aparat kepolisian menutup jalan depan gerbang utama DPR RI. Penutupan ini dilakukan dalam rangka persiapan massa aksi pendukung hak angket maupun massa tandingannya membubarkan diri.

Adapun, jalan yang ditutup dari arah Gatot Soebroto menuju Slipi, Jakarta Barat. Salah satu pihak polisi lalu lintas menyampaikan bahwa penutupan hanya berlaku sementara sampai massa aksi meninggalkan area Gedung DPR RI.

Aparat kepolisian juga telah mengatur lalu lintas massa yang hendak membubarkan diri. Bagi massa pendukung hak angket, akan diarahkan menuju Jalan Gerbang Pemuda, Senayan. Sebaliknya, massa aksi penolak digulirkannya hak angket diarahkan menuju Palmerah dan Slipi, Jakarta Barat.

Sejumlah barikade dari aparat kepolisian juga telah berjaga di tengah-tengah dalam rangka memastikan tidak ada satu pihak yang membubarkan diri ke arah berlawanan. Hal ini penting untuk memastikan pembubaran aksi berjalan tertib tanpa ada gesekan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kedua massa aksi masih menyuarakan aspirasinya di menit-menit terakhir sebelum waktu unjuk rasa berakhir pada pukul 17.00 WIB.

(Awaludin)