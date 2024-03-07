Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Massa GKR Bubarkan Diri, Jalan Depan Gedung DPR Padat

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |17:18 WIB
Massa GKR Bubarkan Diri, Jalan Depan Gedung DPR Padat
Lalu lintas di depan gedung DPR (foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan massa aksi demo dari Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) membubarkan dirinya dari depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (7/3/2024) sore ini pasca menyampaikan aspirasinya. Arus lalu lintas pun tampak padat di Jalan Gatot Subroto depan gedung tersebut.

Berdasarkan pantauan, puluhan massa aksi dari GKR yang menuntut digulirkannya Hak Angket membubarkan diri pada sekira pukul 16.50 WIB dari depan gedung perwakilan rakyat tersebut. Puluhan massa yang mengenakan kaos berwarna putih itu membubarkan dirinya sacara tertib.

Begitu juga massa yang menolak digulirkannya Hak Angket mulai membubarkan dirinya dari depan Gedung DPR/MPR RI. Sebelum membubarkan diri, mereka berjanji bakal terus mengawal proses agar Hak Angket bisa digulirkan.

Petugas kepolisian sempat menutup Jalan Gatot Subroto, depan Gedung DPR/MPR RI agar massa bisa membubarkan dirinya. Massa dari kubu GKR diarahkan menuju Jalan Gerbang Pemuda, sedangkan massa tandingan diarahkan ke arah Slipi untuk menghindari terjadinya gesekan.

Setelah massa dari kedua kubu mulai benar-benar bubar, arus lalu lintas pun kembali dibuka. Saat ini, terpantau arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, depan gedung DPR/MPR RI tampak padat dari arah Senayan atau Semanggi menuju Slipi.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171624//demo-bOTA_large.jpg
Cegah Anarko Buat Rusuh saat Demo di DPR, Polisi Sekat Massa di Stasiun Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170551//ojol-jTmp_large.jpg
Ribuan Ojol Kepung DPR Tuntut Potongan Maksimal 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170465//demo-1zQf_large.jpg
Ribuan Ojol dan Mahasiswa Kepung Istana dan DPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170053//demo_tuntut_ruu_perampasan_aset_disahkan-uhwX_large.jpg
Tuntut RUU Perampasan Aset Disahkan, Massa Gelar Unjuk Rasa di Depan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/338/3168799//viral-cwPH_large.jpg
Ratusan Mahasiswa BEM SI Bubarkan Diri, Lalu Lintas Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/33/3168097//bon_nadol-8usd_large.JPG
Deretan Artis Thailand yang Ramaikan Dukungan untuk Indonesia di Tengah Gelombang Demonstrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement