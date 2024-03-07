Massa GKR Bubarkan Diri, Jalan Depan Gedung DPR Padat

JAKARTA - Puluhan massa aksi demo dari Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) membubarkan dirinya dari depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (7/3/2024) sore ini pasca menyampaikan aspirasinya. Arus lalu lintas pun tampak padat di Jalan Gatot Subroto depan gedung tersebut.

Berdasarkan pantauan, puluhan massa aksi dari GKR yang menuntut digulirkannya Hak Angket membubarkan diri pada sekira pukul 16.50 WIB dari depan gedung perwakilan rakyat tersebut. Puluhan massa yang mengenakan kaos berwarna putih itu membubarkan dirinya sacara tertib.

Begitu juga massa yang menolak digulirkannya Hak Angket mulai membubarkan dirinya dari depan Gedung DPR/MPR RI. Sebelum membubarkan diri, mereka berjanji bakal terus mengawal proses agar Hak Angket bisa digulirkan.

Petugas kepolisian sempat menutup Jalan Gatot Subroto, depan Gedung DPR/MPR RI agar massa bisa membubarkan dirinya. Massa dari kubu GKR diarahkan menuju Jalan Gerbang Pemuda, sedangkan massa tandingan diarahkan ke arah Slipi untuk menghindari terjadinya gesekan.

Setelah massa dari kedua kubu mulai benar-benar bubar, arus lalu lintas pun kembali dibuka. Saat ini, terpantau arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, depan gedung DPR/MPR RI tampak padat dari arah Senayan atau Semanggi menuju Slipi.

(Awaludin)