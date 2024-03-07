Massa Aksi Bubar, Pasukan Oranye Langsung Bersihkan Halaman Gerbang DPR

JAKARTA - Massa aksi baik yang mendukung maupun yang menolak bergulirnya hak angket kecurangan Pemilu 2024 telah membubarkan diri. Diketahui, keduanya belah pihak telah melakukan aksi unjuk rasanya, pada Kamis (7/3/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, kedua massa aksi telah membubarkan diri sekira pukul 17.10 WIB. Pihak kepolisian juga telah mengatur rekayasa pembubaran massa aksi ini dengan membagi ke wilayah yang berbeda.

Ketika massa aksi benar-benar meninggalkan lokasi, sejumlah petugas penanganan prasarana dan sarana Umum (PPSU) langsung masuk ke area yang sebelumnya digunakan untuk unjuk rasa.

Petugas yang dikenal sebagai pasukan oranye ini pun langsung bergegas membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Bahkan, mereka juga terlihat kompak untuk memadamkan dua buah ban yang sebelumnya dibakar oleh massa aksi.

Sebelumnya, aparat kepolisian menutup jalan depan gerbang utama DPR RI. Penutupan ini dilakukan dalam rangka persiapan massa aksi pendukung hak angket maupun massa tandingannya membubarkan diri.

Adapun, jalan yang ditutup dari arah Gatot Soebroto menuju Slipi, Jakarta Barat. Salah sstu pihak polisi lalu lintas menyampaikan bahwa penutupan hanya berlaku sementara sampai massa aksi meninggalkan area Gedung DPR RI.

(Awaludin)