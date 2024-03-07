Idap Kelainan Bawaan sejak Lahir, Bayi 4 Bulan di Ciputat Dapat Bantuan dari MNC Peduli

TANGSEL – Dilansir dari situs World Health Organization (WHO), diperkirakan 6% bayi di seluruh dunia dilahirkan dengan kelainan bawaan. Sekitar 50% kelainan bawaan tidak dapat dikaitkan dengan penyebab tertentu.

Namun, penyebab yang diketahui termasuk cacat gen tunggal, kelainan kromosom, pewarisan multifaktorial, teratogen lingkungan, dan defisiensi mikronutrien. Penyebab genetik dapat ditelusuri ke gen yang diwariskan atau dari mutasi.

Hal ini terjadi pada bayi 4 bulan yang berdomisili di Ciputat bernama Fiersa Sabil Hidayatullah. Lahir pada 14 November 2023, Fiersa terlahir dengan berbagai kelainan bawaan lahir.

Bayi ini terlahir dengan penyakit jantung bawaan, pelengketan usus kecil serta usus berlubang, cerebral palsy dan sindrom townes brock.

Atas komplikasi yang dialami Fiersa, MNC Peduli berupaya membantu bayi mungil ini agar dapat hidup lebih baik dengan bantuan berupa penunjang pengobatan.