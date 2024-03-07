Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Idap Kelainan Bawaan sejak Lahir, Bayi 4 Bulan di Ciputat Dapat Bantuan dari MNC Peduli

Hambali , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |17:52 WIB
Idap Kelainan Bawaan sejak Lahir, Bayi 4 Bulan di Ciputat Dapat Bantuan dari MNC Peduli
foto: dok MPI
A
A
A

TANGSEL – Dilansir dari situs World Health Organization (WHO), diperkirakan 6% bayi di seluruh dunia dilahirkan dengan kelainan bawaan. Sekitar 50% kelainan bawaan tidak dapat dikaitkan dengan penyebab tertentu.

Namun, penyebab yang diketahui termasuk cacat gen tunggal, kelainan kromosom, pewarisan multifaktorial, teratogen lingkungan, dan defisiensi mikronutrien. Penyebab genetik dapat ditelusuri ke gen yang diwariskan atau dari mutasi.

Hal ini terjadi pada bayi 4 bulan yang berdomisili di Ciputat bernama Fiersa Sabil Hidayatullah. Lahir pada 14 November 2023, Fiersa terlahir dengan berbagai kelainan bawaan lahir.

Bayi ini terlahir dengan penyakit jantung bawaan, pelengketan usus kecil serta usus berlubang, cerebral palsy dan sindrom townes brock.

Atas komplikasi yang dialami Fiersa, MNC Peduli berupaya membantu bayi mungil ini agar dapat hidup lebih baik dengan bantuan berupa penunjang pengobatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190653//regina_pacis-JUSs_large.jpeg
Tak Sekadar Belajar di Kelas, Siswa Regina Pacis Tumbuhkan Empati Lewat Donasi Banjir Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190629//regina_pacis-GaUz_large.jpg
Sekolah Regina Pacis Jakarta Salurkan Bantuan ke Sumatera Melalui MNC Peduli 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/482/3190019//kaki_palsu-Ccup_large.jpg
Kinderfield School dan MNC Peduli Bagikan 12 Kaki Palsu, Tanamkan Nilai Berbagi Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/482/3189993//kaki_palsu-lTG5_large.jpg
Penerima Bantuan Kaki Palsu MNC Peduli Bersyukur Bisa Produktif Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189893//warga_aceh_tamiang_terima_bantuan_mnc_peduli-0H1V_large.jpg
Terima Bantuan dari MNC Peduli, Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189876//mnc_peduli-0dF4_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement