Bekasi Gempar, Bocah 5 Tahun Ditemukan Tewas Penuh Luka Tusuk di Perumahan Elite

BEKASI - Seorang anak laki-laki berusia lima tahun ditemukan tewas bersimbah darah penuh luka tusukan di lantai dua salah satu perumahan mewah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (7/3/2024) siang.

Dari dalam rumah tersebut, petugas kepolisian menemukan pisau dapur yang berlumuran darah. Belum diketahui motif kejadian ini, namun diduga korban menjadi korban pembunuhan.

Hingga kini, petugas sudah melakukan pemeriksaaan terhadap tiga orang saksi. Salah satunya ibu korban.

Peristiwa yang menggegerkan warga itu terjadi di kompleks perumahan elite Sumarecon Cluster Burgundi, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terlentang di atas kasur kamar lantai dua. Pihak kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi.

Dari lokasi ini, petugas menemukan sebilah pisau dapur yang berlumuran darah. Petugas pun langsung mengamankan pisau tersebut sebagai barang bukti.

Sementara awak media yang hendak ke lokasi pun di larang pihak keamanan perumahan untuk mengambil gambar.

Kapolsek Bekasi Utara Kompol Yulianti yang di temui di lokasi mengatakan, penemuan mayat anak laki-laki yang diperkirakan berusia lima tahun ini berawal adanya seseorang yang datang ke rumah korban untuk bertamu, namun dilarang.