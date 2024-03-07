Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah 5 Tahun Tewas Bersimbah Darah di Bekasi, Polisi Ungkap Korban Penusukan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |18:57 WIB
Bocah 5 Tahun Tewas Bersimbah Darah di Bekasi, Polisi Ungkap Korban Penusukan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BEKASI - Bocah berinisial A(5) ditemukan tewas mengenaskan di kamar tidurnya yang bertempat di Sumarecon Cluster Burgundi, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Polisi menyatakan bahwa korban menerima luka tusukan.

"Dari hasil olah TKP ditemukan bahwa korban ditusuk berkali-kali," kata Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Satya Triputra, Kamis (7/3/2024).

Korban diduga ditusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur yang juga ditemukan di sekitar kejadian. Dari hasil visum terhadap korban, A diduga ditusuk hingga 20 kali.

"Hasil pemeriksaan visum sementara bahwa terdapat 20 luka tusukan di tubuhnya," sambungnya.

Adapun pelakunya diduga merupakan ibu kandung dari korban. Namun demikian polisi belum menetapkan statusnya menjadi tersangka.

"Saat ini masih dilakukan gelar perkara, masih melakulan pendalaman, jadi (status ibu korban) masih terduga pelaku," ucapnya.

