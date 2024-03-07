Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bunuh Anaknya dengan 20 Tusukan, Ibu di Bekasi Ngaku Dapat Bisikan Gaib

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |19:16 WIB
Bunuh Anaknya dengan 20 Tusukan, Ibu di Bekasi <i>Ngaku</i> Dapat Bisikan Gaib
Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polisi telah memeriksa ibu dari bocah laki-laki berusia lima tahun yang tewas bersimbah darah di kompleks perumahan elite Sumarecon, Cluster Burgundy, Kota Bekasi, Kamis (7/3/2024). Saat dilakukan pemeriksaan, bukannya sedih kehilangan buah hatinya, ibu korban justru sempat tertawa.

"Kondisinya tadi dimintai keterangan oleh tim penyidik dari PPA maupun Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, kondisi yang bersangkutan masih stabil dan mohon maaf tadi pada saat diambil keterangan sempat ketawa," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, kepada wartawan.

Wira menambahkan, status ibu korban saat ini masih terduga pelaku. Sebab pihaknya masih terus mengumpulkan bukti-bukti lain untuk mengungkap siapa orang yang begitu tega menghabisi nyawa bocah tersebut.

"Dari hasil olah TKP ditemukan bahwa korban ditusuk berkali kali dan yang mana diduga pelakunya merupakan ibu kandung daripada korban dan saat ini korban telah dibawa ke RS Bhayangkara untuk divisum atau diotopsi," sambungnya.

Menurutnya, ibu korban tega menghabisi nyawa anaknya usai mendengar bisikan gaib. Korban diketahui meninggal dunia dengan 20 luka tusukan di tubuhnya.

"Motifnya masih pendalaman, tapi hasil wawancara sementara bahwa yang terduga pelaku (ibu) mendapatkan bisikan gaib," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
