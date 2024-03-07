Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usut Remaja Tewas saat Tawuran di Bangka, Polisi Tangkap 4 Bocah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |19:42 WIB
Usut Remaja Tewas saat Tawuran di Bangka, Polisi Tangkap 4 Bocah
JAKARTA - Polisi menciduk 4 bocah yang terlibat dalam kasus tewasnya seorang remaja berinisial SA (20) saat terjadi tawuran di Jalan Bangka IX, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Dua orang merupakan pelaku pembacokan, sementara dua lainnya admin Instagram yang memprovokasi aksi tawuran.

"Kami telah menangkap dua anak yang merupakan pelaku (pembacokan) dan dua anak lainnya yang merupakan admin akun Instagram," ujar Kapolsek Mampang, Kompol David Yunior Kanitero pada wartawan, Kamis (7/3/2024).

Menurutnya, pelaku utama yang membacok korban merupakan anak berinisial DR, di mana dirinya diciduk di Tegal, Jawa Tengah. Kemudian polisi kembali menciduk admin Instagram berinisial MRF. Sedangkan, dua sisanya, yakni FR yang turut membantu DR saat membacok korban dan RI yang merupakan admin Instagram sekolah kubu lawan menyerahkan diri pada polisi.

Adapun kedua kubu itu, kata dia, melakukan aksi tawuran pascakeduanya saling janjian bertemu melalui akun medsos Instagram hingga WhatsApp. Adapun pelaku utama pembacokan, DR sempat kabur hingga ke daerah Tegal setelah membacok korban

"Pelaku langsung melarikan diri setelah kejadian, saat pagi harinya. Setelah dilakukan penyelidikan, kami akhirnya mengetahui dia berada di Tegal (bersembunyi di tempat keluarganya) dan kami tangkap di sana," tuturnya.

