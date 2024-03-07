Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Jibom Ledakkan Granat yang Ditemukan Warga Dramaga Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |20:59 WIB
Tim Jibom Ledakkan Granat yang Ditemukan Warga Dramaga Bogor
Tim Jibom Polda Jabar meledakkan granat yang ditemukan warga di Dramaga, Bogor (Polisi)
BOGOR - Tim Penjinak Bom (Jibom) Brimob Polda Jawa Barat telah mengevakuasi granat tangan yang ditemukan warga di Kali Cibungur, Dramaga, Kabupaten Bogor. Granat itu kemudian diledakkan, Kamis (7/3/2024) sore.

"Sudah (diledakan)," kata Kapolsek Dramaga, AKP Hartanto Rahim dikonfirmasi.

Proses tersebut berlangsung sekira pukul 17.00 WIB. Granat dievakuasi petugas dari pekarangan rumah warga dan diledakan di sebuah lapangan terbuka.

 BACA JUGA:

"Dievakuasi tadi jam setengah 4, diambil dibawa pemusnahan di lapangan jam 5," jelasnya.

Sejauh ini, pihaknya belum dapat mengetahui secara pasti asal usul granat tersebut. Yang pasti, granat itu masih dalam kondisi aktif ketika diledakan.

Topik Artikel :
bogor Dramaga Tim Jibom Granat
