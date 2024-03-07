Tim Jibom Ledakkan Granat yang Ditemukan Warga Dramaga Bogor

Tim Jibom Polda Jabar meledakkan granat yang ditemukan warga di Dramaga, Bogor (Polisi)

BOGOR - Tim Penjinak Bom (Jibom) Brimob Polda Jawa Barat telah mengevakuasi granat tangan yang ditemukan warga di Kali Cibungur, Dramaga, Kabupaten Bogor. Granat itu kemudian diledakkan, Kamis (7/3/2024) sore.

"Sudah (diledakan)," kata Kapolsek Dramaga, AKP Hartanto Rahim dikonfirmasi.

Proses tersebut berlangsung sekira pukul 17.00 WIB. Granat dievakuasi petugas dari pekarangan rumah warga dan diledakan di sebuah lapangan terbuka.

"Dievakuasi tadi jam setengah 4, diambil dibawa pemusnahan di lapangan jam 5," jelasnya.

Sejauh ini, pihaknya belum dapat mengetahui secara pasti asal usul granat tersebut. Yang pasti, granat itu masih dalam kondisi aktif ketika diledakan.