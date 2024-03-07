Polisi Tangkap Tiga Penusukan Pemuda Mabuk di Kemang

JAKARTA - Polisi menangkap 3 pelaku pengeroyokan dan penusukan terhadap pemuda mabuk berinisial AM (26) yang tewas di kafe kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan kemarin.

Adapun pelaku utama dalam kasus penusukan itu merupakan seorang sekuriti di kafe tersebut.

"Kami telah menangkap 3 orang pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan itu, yakni seorang master of ceremony (MC) dan sekuriti kafe," ujar Kapolsek Mampang, Kompol David Yunior Kanitero pada wartawan, Kamis (7/3/2024).

Menurutnya, MC yang ditangkap merupakan seorang pria berinisial BBP (24), di mana pelaku diciduk di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sedangkan, sekuriti kafe yang ditangkap merupakan pria berinisial RH (51), ditangkap di kediamannya di Kemang Utara, Jakarta Selatan.