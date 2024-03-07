Penyebab Kebakaran Ruang Server RS Harapan Bunda Diduga Akibat Korsleting Listrik

JAKARTA - Ruang server lantai empat Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda di Jalan Raya Bogor KM.22, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, terbakar pada Kamis (7/3/2024) sekira pukul 19.00 WIB.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menyebut dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik.

"Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik," kata Gatot dalam laman Instagram @humasjakfire.

Gatot juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden kebakaran tersebut. Seluruh pasien yang dievakuasi telah kembali ke ruangan perawatan masing-masing dengan aman.

"Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dan pasien yang dievakuasi telah dikembalikan ke ruangannya dalam keadaan aman," ujarnya.

Lebih lanjut, Gatot mengatakan bahwa pukul 21.07 WIB operasi pemadaman dinyatakan selesai dengan mengerahkan 11 unit dan 55 personel.

"Pemadaman selesai/ hijau," pungkasnya.

