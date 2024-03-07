Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Terlindas Truk Tronton di Jalan Raya Parung Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |22:39 WIB
Pemotor Terlindas Truk Tronton di Jalan Raya Parung Bogor
Ilustrasi (Foto : Freepik)
BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan pemotor dengan truk tronton terjadi di Jalan Raya Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia di lokasi dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.10 WIB. Awalnya, motor yang dikendarai TM (31) melaju sedang melaju dari Depok menuju Bogor.

"Di TKP (diduga) kurang konsentrasi dan hilang kendali," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024).

Alhasil, motor korban menyenggol bagian kiri truk tronton. Sehingga, motor terjatuh dan korban masuk ke dalam kolong ban dan terlindas truk tronton.

"Korban meninggal dunia di lokasi," jelasnya.

