HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ruang Server RS Harapan Bunda Terbakar, Seluruh Pasien Aman

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |23:23 WIB
Ruang Server RS Harapan Bunda Terbakar, Seluruh Pasien Aman
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Timur, Gatot Sulaeman memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden kebakaran yang melanda lantai empat atau ruang server Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis (7/3/2024) malam.

Seluruh pasien yang dievakuasi telah kembali ke ruangan perawatan masing-masing dengan aman.

"Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dan pasien yang dievakuasi telah dikembalikan ke ruangannya dalam keadaan aman," ujar Gatot pada laman Instagram @humasjakfire.

Gatot menyebut dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Diketahui kebakaran sempat membuat sejumlah pasien harus dievakuasi ke titik aman akibat insiden kebakaran tersebut.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
