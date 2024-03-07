Ruang Server RS Harapan Bunda Terbakar, Seluruh Pasien Aman

JAKARTA - Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Timur, Gatot Sulaeman memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden kebakaran yang melanda lantai empat atau ruang server Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis (7/3/2024) malam.

Seluruh pasien yang dievakuasi telah kembali ke ruangan perawatan masing-masing dengan aman.

"Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dan pasien yang dievakuasi telah dikembalikan ke ruangannya dalam keadaan aman," ujar Gatot pada laman Instagram @humasjakfire.

BACA JUGA: Penyebab Kebakaran Ruang Server RS Harapan Bunda Diduga Akibat Korsleting Listrik

Gatot menyebut dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Diketahui kebakaran sempat membuat sejumlah pasien harus dievakuasi ke titik aman akibat insiden kebakaran tersebut.