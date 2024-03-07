JAKARTA - Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Timur, Gatot Sulaeman memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden kebakaran yang melanda lantai empat atau ruang server Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis (7/3/2024) malam.
Seluruh pasien yang dievakuasi telah kembali ke ruangan perawatan masing-masing dengan aman.
"Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dan pasien yang dievakuasi telah dikembalikan ke ruangannya dalam keadaan aman," ujar Gatot pada laman Instagram @humasjakfire.
Gatot menyebut dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Diketahui kebakaran sempat membuat sejumlah pasien harus dievakuasi ke titik aman akibat insiden kebakaran tersebut.