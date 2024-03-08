Kemlu Tegaskan Tidak Ada Normalisasi Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Israel!

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membantah bahwa Indonesia memiliki kerjasama dengan Israel. Hal ini sebagai respons atas tuduhan artikel Jewish Insider pada 28 Februari 2024, melaporkan adanya pertemuan pejabat Istana Andi Widjajanto dengan pejabat Israel beberapa waktu lalu.

"Kemlu sebagai penjuru diplomasi sama sekali tidak tahu kalau ada proses seperti itu. Istana juga secara tegas sudah menolak klaim itu," kata juru bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangannya, Kamis (7/3/2023).

Dia menegaskan bahwa posisi Indonesia sejak awal jelas, kemerdekaan Palestina adalah tujuan utama. Sehingga untuk melakukan evakuasi WNI yang masih di Palestina turut bekerja sama dengan sejumlah pihak.

"Kita tidak bekerjasama dengan satu pihak, tapi banyak pihak, termasuk sejumlah organisasi sipil dan kita tidak tanya satu-satu apa kewarganegaraan personilnya," ucapnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa Perlindungan WNI merupakan kewajiban negara dan prioritas politik luar negeri. Maka dalam proses evakuasi WNI dari Gaza, Kemlu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan WNI.

"Menlu (Retno Marsudi) menggunakan kedekatan pribadi dengan Menlu Qatar dan Mesir untuk memastikan WNI yang dievakuasi sudah masuk ke dalam list," sambungnya.