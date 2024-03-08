JK: Pemilu 2024 Jadi Momentum Mengoreksi Penyimpangan Penggunaan Kekuasaan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) mengatakan solusi untuk menjawab keresahan masyarakat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 lewat cara konstitusional. Ia berharap Pemilu 2024 jadi momentum untuk mengoreksi penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan.

Hal itu juga untuk meningkatkan kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintahan selanjutnya.

“Siapapun pemenangnya nanti, pemimpin negara harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Solusinya, masalah ini seharusnya diselesaikan secara konstitusional,” kata JK dalam diskusi 'Election Talk #4' di Fisip UI, Depok, Kamis (7/3/2024).

JK mengaku khawatir, jika sistem pemilu yang sekarang ini tak dievaluasi, maka akan membuat Indonesia kembali ke jaman otoriter.

Oleh sebab itu, Ia menekankan perlunya evaluasi ke depan terkait proses pemilihan umum atau pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Sementara itu, Dekan Fisip UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan sebagai bagian dari masyarakat sipil, civitas akademika senantiasa berpihak pada keadilan dan kejujuran dengan menjunjung moral etika dalam berbangsa dan bernegara.