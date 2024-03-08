Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

JK: Pemilu 2024 Jadi Momentum Mengoreksi Penyimpangan Penggunaan Kekuasaan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |04:30 WIB
JK: Pemilu 2024 Jadi Momentum Mengoreksi Penyimpangan Penggunaan Kekuasaan
Jusuf Kalla (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) mengatakan solusi untuk menjawab keresahan masyarakat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 lewat cara konstitusional. Ia berharap Pemilu 2024 jadi momentum untuk mengoreksi penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan.

Hal itu juga untuk meningkatkan kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintahan selanjutnya.

“Siapapun pemenangnya nanti, pemimpin negara harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Solusinya, masalah ini seharusnya diselesaikan secara konstitusional,” kata JK dalam diskusi 'Election Talk #4' di Fisip UI, Depok, Kamis (7/3/2024).

JK mengaku khawatir, jika sistem pemilu yang sekarang ini tak dievaluasi, maka akan membuat Indonesia kembali ke jaman otoriter.

Oleh sebab itu, Ia menekankan perlunya evaluasi ke depan terkait proses pemilihan umum atau pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Sementara itu, Dekan Fisip UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan sebagai bagian dari masyarakat sipil, civitas akademika senantiasa berpihak pada keadilan dan kejujuran dengan menjunjung moral etika dalam berbangsa dan bernegara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement