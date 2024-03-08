Peristiwa 8 Maret: Pesawat Malaysia Airlines 370 Jatuh di Samudra Hindia

BERBAGAI peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri, yang terjadi pada tanggal 8 Maret tiap tahunnya. Salah satu di antaranya yakni jatuhnya pesawat Malaysia Airlines 370.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 8 Maret dari berbagai sumber, antara lain:

1. Jatuhnya pesawat Malaysia Airlines 370

8 Maret 2014, Pesawat komersial Boeing 777 Malaysia Airlines Penerbangan 370 jatuh dan hilang di Samudra Hindia saat terbang dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Sampai saat ini bangkai dan jenazah 239 penumpang dan awaknya belum ditemukan.

2. Berdirinya Gedung DPR/MPR didirikan di Jakarta

8 Maret 1965, Gedung DPR/MPR RI didirikan di Jakarta. Kompleks Parlemen (disebut juga Gedung MPR/DPR/DPD) adalah tempat bertemu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Penerbang perempuan pertama Prancis

8 Maret 1910, Penerbang perempuan PrancisRaymonde de Laroche menjadi perempuan pertama yang memperoleh lisensi pilot.