HOME NEWS NASIONAL

Mengaku Tuhan, Tokoh Agama Lakukan Perlawanan ke Raja Kediri Kertajaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |05:51 WIB
Mengaku Tuhan, Tokoh Agama Lakukan Perlawanan ke Raja Kediri Kertajaya
Ilustrasi (Foto : Istimewa)
SIKAP arogansi Kertajaya, Raja Kediri dan tindak tanduk kontroversinya ditentang oleh para kaum brahmana. Tapi sikap Kertajaya sudah terlanjur tak bisa dikontrol, bahkan mengaku sebagai Tuhan dan memintanya untuk disembah.

Alhasil muncul penolakan dari kaum brahmana, yang berujung hukuman mati kepada beberapa pendeta agama.

Kondisi keamanan inilah yang akhirnya membuat kaum brahmana dari Kediri ke Tumapel. Akibat ulah dan sifat rajanya, membuat carut marut Kerajaan Kediri kian tinggi. Keamanan di Kediri mulai terganggu dan tidak stabil. Alhasil kaum brahmana Kediri berpisah untuk menghindari Kerajaan Kediri.

Sebagian besar dari mereka berbondong-bondong meminta suaka politik ke Ken Arok, dan tinggal di Tumapel. Singkat cerita kaum brahmana meminta tolong ke Ken Arok yang berhasil menggulingkan pemerintahan Tunggul Ametung, untuk mengembalikan marwah agama, sebagaimana dikisahkan pada "Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan"

Ken Arok yang kalau itu menjadi penguasa Tumapel bergelar abhiseka Rajasa Sang Amurwabhumi ini menerima kaum brahmana dengan senang hati. Menurut Ken Arok, ia dan kaum brahmana memiliki hubungan yang kuat.

Apalagi masa kecil Ken Arok pernah berguru ke dua brahmana Mahaguru Tantripala dan Lohgawe. Sehingga Ken Arok yang datang dari golongan sudra amat menghargai dan hormat kepada brahmana.

Oleh kaum brahmana dari Kediri dan Tumapel pun Ken Arok dianugerahi gelar Batara Guru dan titisan Dewa Syiwa. Ken Arok oleh kaum brahmana dipandang sebagai manifestasi Dewa Syiwa di muka bumi.

Gelar ini dipandang sebagai usaha melegitimasi dan dukungan moral kaum brahmana ke Ken Arok untuk kembali membalikkan marwah agama Hindu, selain tentu untuk mengalahkan Raja Kertajaya.

