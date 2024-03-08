7 Pasukan Khusus Dunia yang Punya Latihan Seleksi Paling Gila, Ada Navy SEAL hingga Kopassus

JAKARTA - Setidaknya 7 pasukan khusus dunia yang punya latihan seleksi paling gila, ada Navy SEAL hingga Kopassus. Beberapa, pasukan elit ini dibekali kemampuan untuk mengatasi berbagai situasi berbahaya.

Untuk itu teknik latihan dirancang khusus dalam melatih kemampuan pertempuran fisik dan mental yang tinggi.

Berikut 7 pasukan khusus dunia yang punya latihan seleksi paling gila, ada Navy SEAL hingga Kopassus:

1. Marine Corps Martial Arts Program (MCMAP)

Program Bela Diri Korps Marinir (MCMAP) adalah sistem pertempuran yang dikembangkan oleh Korps Marinir Amerika Serikat.

Program ini dimulai pada tahun 2001 untuk melatih prajurit Marinir. Beladiri ini menggabungkan pertempuran tangan kosong, senjata tajam, senjata yang ada di sekitar, serta teknik senapan dan bayonet.

2. Navy SEALs

Angkatan Laut AS terkenal dengan pelatihan “Drown Proofing” atau pemeriksaan tenggelam yang dilakukan pada peserta pelatihannya. Selama latihan ini berjalan, tangan dan kaki peserta pelatihan akan diikat. Mereka juga harus berulang kali memantulkan diri dari dasar kolam ke permukaan untuk mendapatkan udara.

Latihan ini dilakukan untuk menguji daya tahan dan kemampuan peserta pelatihan untuk tetap tenang dalam situasi penuh tekanan.

3. SAS Inggris

Inggris juga memiliki pasukan khusus bernama Special Air Service (SAS). Unit pasukan khusus ini juga dikenal dengan masa pelatihan yang sangat sulit.

Salah satunya yaitu mereka harus melakukan pawai dalam jarak lebih dari 40 mil (63 km) dengan mengenakan perlengkapan militer lengkap. Latihan ini dilakukan untuk menguji ketahanan fisik dan mental peserta pelatihan.