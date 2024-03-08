Kisah Yotam Bugiangge, Prada TNI yang Dipecat dan Putuskan Membelot jadi Pentolan KKB Papua

JAKARTA - Kisah Yotam Bugiangge, Prada TNI yang dipecat dan putuskan membelot jadi pentolan KKB Papua. Dia menjadi viral di media sosial usai dipecat secara tidak hormat dari TNI lantaran terlibat dalam organisasi kriminal tersebut.

Berikut kisah Yotam Bugiangge, Prada TNI yang dipecat dan putuskan membelot jadi pentolan KKB Papua:

Mantan anggota Kompi-C Yonif 756/WMS itu telah menghilang sejak tanggal 17 Desember 2021 silam.

Yotam Bugiangge saat itu kabur sembari membawa satu pucuk senjata SS-2 V1 milik TNI saat melaksanakan tugas jaga di kompi.

Perlu diketahui, SS2-V1 menjadi salah satu senapan serbu standar dalam inventory TNI saat ini. Senapan SS2-V1 memang cukup identik seperti lazimnya senapan standar blok barat atau NATO yang menggunakan kaliber 5.56 x 45 mm.

Tentunya senapan SS2-V1 dan turunannya ini sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan postur dan kondisi tubuh orang Indonesia sehingga nyaman digunakan dan cukup ergonomis.