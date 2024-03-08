Ada Aksi Geruduk Istana, Begini Kondisi Titik Kumpul depan Bawaslu RI

JAKARTA - Hari perempuan internasional akan diperingati dengan aksi masa perempuan geruduk Istana dengan tajuk 'Adili Jokowi Perusak Demokrasi'. Para peserta aksi akan berkumpul di depan Bawaslu RI sebelum nantinya berangkat ke depan Istana di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 06.50 WIB di depan Kantor Bawaslu RI saat ini terpantau masih belum didatangi oleh para peserta aksi.

Namun, petugas kepolisian sudah mempersiapkan barikade beton lengkap dengan kawat berdurinya di depan pintu masuk utama Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin.

Terpantau juga, belum ada petugas kepolisian yang berjaga di depan Kantor Bawaslu RI untuk mengamankan aksi perempuan Indonesia geruduk Istana tersebut.

Lalulintas di depan Kantor Bawaslu pun terpantau ramai lancar. Menurut Koordinator lapangan Perempuan Indonesia Geruduk Istana Mutiara Ika, Hari Perempuan Internasional merupakan tonggak sejarah perjuangan di seluruh dunia untuk mencapai kesetaraan, pemenuhan hak-hak perempuan dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia.