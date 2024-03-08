Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BPS Apresiasi Kinerja Mbak Ita, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Melaju Pesat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |08:29 WIB
BPS Apresiasi Kinerja Mbak Ita, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Melaju Pesat
Wali Kota Semarang Mbak Ita. (Foto: dok Pemkot Semarang)
A
A
A

SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang menyebut laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tertinggi se-Jawa Tengah, tumbuh 5,79 persen selama 2023.

Kepala BPS Kota Semarang Fachruddin Tri Ubajani mengatakan, persentase laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang ini meningkat dari 2022 lalu yang mencapai 5,73 persen.

"Ini artinya laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang sangat bagus," ujar Fachruddin melalui sambungan telepon, Kamis (7/3).

Menurutnya, sektor yang mempengaruhi meningkatnya laju pertumbuhan Kota Semarang dominan dari sektor industri, konstruksi, dan perdagangan. "Itu tiga besar sektor yang menguasai pertumbuhan ekonomi Semarang hingga mencapai 5,79 persen," ucapnya.

Dirinya menyebut, dengan angka tersebut Kota Semarang menjadi yang paling tinggi di Jawa Tengah. "Stabilitas ekonomi masyarakat Semarang termasuk bagus, artinya pertumbuhan ekonomi itu kan menggambarkan produksi barang dan jasa di Kota Semarang," tuturnya.

      
