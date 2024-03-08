Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanah Longsor dan Banjir di Sragen, BNPB: 3 Meninggal, 56 Jiwa Terancam

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |08:46 WIB
Tanah Longsor dan Banjir di Sragen, BNPB: 3 Meninggal, 56 Jiwa Terancam
A
A
A

JAKARTA - Tanah longsor dan banjir melanda Kabupaten Sragen Jawa Tengah, pada Minggu lalu (3/3/2024). Wilayah terdampak berada di Kecamatan Sambisari. Hujan lebat menyebabkan debit air sungai meluap hingga menggenangi pemukiman warga.

“Di samping itu, longsor juga terjadi hingga mengakibatkan 3 warganya tertimbun, 15 KK (56 jiwa) terancam dan 2 KK (5 jiwa) lain terdampak,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Dalam rangka penanganan darurat, BNPB menyerahkan bantuan untuk penanganan darurat di wilayah Kabupaten Sragen pada Kamis (7/3). Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dr. Lilik Kurniawan menyerahkannya kepada pemerintah daerah setempat.

Penyerahan bantuan berlangsung di Pendopo Bupati Sragen. Lilik menyerahkan langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen Dr. Hargiyanto. Pada kesempatan itu, Sekda menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Terima kasih atas dukungan dan peralatan logistik,” ujar Hargiyanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB banjir Sragen
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190759//normalisasi_sungai_di_sibolga-l0Ts_large.jpg
Pemulihan Bencana di Sibolga, Normalisasi Sungai Digencarkan hingga Bangun Hunian Tetap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190739//banjir_serang-1uwq_large.jpg
Banjir Rendam 3 Kecamatan di Serang, 2.125 Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190715//bencana_sumatera-SAER_large.jpeg
Korban Bencana Sumatera-Aceh Tembus 1.068 Jiwa dan 190 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190653//regina_pacis-JUSs_large.jpeg
Tak Sekadar Belajar di Kelas, Siswa Regina Pacis Tumbuhkan Empati Lewat Donasi Banjir Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190651//kendaraan_berat_saat_membuka_jalur_longsor_di_sumut-HjS9_large.jpg
Akses Darat Sumut Dibuka Bertahap, BNPB Kerahkan Alat Berat dan Helikopter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641//prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement