Tanah Longsor dan Banjir di Sragen, BNPB: 3 Meninggal, 56 Jiwa Terancam

JAKARTA - Tanah longsor dan banjir melanda Kabupaten Sragen Jawa Tengah, pada Minggu lalu (3/3/2024). Wilayah terdampak berada di Kecamatan Sambisari. Hujan lebat menyebabkan debit air sungai meluap hingga menggenangi pemukiman warga.

“Di samping itu, longsor juga terjadi hingga mengakibatkan 3 warganya tertimbun, 15 KK (56 jiwa) terancam dan 2 KK (5 jiwa) lain terdampak,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Dalam rangka penanganan darurat, BNPB menyerahkan bantuan untuk penanganan darurat di wilayah Kabupaten Sragen pada Kamis (7/3). Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dr. Lilik Kurniawan menyerahkannya kepada pemerintah daerah setempat.

Penyerahan bantuan berlangsung di Pendopo Bupati Sragen. Lilik menyerahkan langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen Dr. Hargiyanto. Pada kesempatan itu, Sekda menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Terima kasih atas dukungan dan peralatan logistik,” ujar Hargiyanto.