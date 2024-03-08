Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Manfaatkan Situasi Pemilu untuk Transaksi, Gembong Narkoba Murtala Ilyas Ditangkap

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |09:11 WIB
Manfaatkan Situasi Pemilu untuk Transaksi, Gembong Narkoba Murtala Ilyas Ditangkap
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkapkan gembong narkoba, Murtala Ilyas yang memanfaatkan situasi Pemilu 2024 untuk transaksi sabu. Transaksi itu dilakukan pada H-1 pemungutan suara atau 13 Februari 2024.

"Murtala ini memanfaatkan situasi Pemilu untuk transaksi narkoba," kata Kasatresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga, Jumat (10/3/2024).

Panji mengatakan transaksi narkoba dilakukan pada 13 Februari 2024. Dia bertransaksi dengan jaringannya dari Malaysia di depan sebuah masjid di Medan, Sumatera Utara.

"Itu nurunin barang di depan masjid itu tanggal 13 Februari," katanya.

"Jadi memang dia ini memanfaatkan situasi Pemilu di saat kita sedang fokus pengamanan Pemilu. Dia memanfaatkan celah itu," katanya.

Kini Murtala kini telah tertangkap dengan sejumlah barang bukti. Gebong narkoba itu ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 110 kilogram dari Murtala dkk dapat disita polisi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
