HOME NEWS NASIONAL

Sore Ini Mahfud Bakal Temui TPN, Bahas Perkembangan Hingga Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |12:31 WIB
Sore Ini Mahfud Bakal Temui TPN, Bahas Perkembangan Hingga Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku bahwa dirinya dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud rutin berkomunikasi.

Bahkan Mahfud mengungkap, sore ini ia akan bertemu TPN untuk membahas soal perkembangan pemungutan suara di Pemilu 2024, hingga langkah apa saja yang akan ditempuh jika ada dugaan kecurangan dalam proses pemilu.

"Kalau hari ini kegiatan seharian, nanti sore saya akan ketemu dengan TPN, Dewan Eksekutif TPN untuk mengupdate perkembangan dan persiapan dan langkah lanjut. Dari kegiatan pasca pemungutan suara 14 Februari lalu, jadi masih lancar komunikasi kami," katanya.

Tidak hanya itu, Mahfud menegaskan, dirinya juga akan bertemu dengan Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis pekan depan.

Lebih lanjut Mahfud memastikan bahwa gugatan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan berjalan, setelah ada keputusan dari KPU.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
